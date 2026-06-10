TOTEM D’IMMUNITE
10 juin 2026
Affaire Lyhanna : le Conseil supérieur de la magistrature ou l’art de l’esquive antidémocratique
Le communiqué du Conseil supérieur de la magistrature publié le 9 juin 2026 est un texte remarquable. Mais absolument pas pour ce qu’il dit : pour ce qu’il évite avec méthode.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.