TOTEM D’IMMUNITE

10 juin 2026

Affaire Lyhanna : le Conseil supérieur de la magistrature ou l’art de l’esquive antidémocratique

Le communiqué du Conseil supérieur de la magistrature publié le 9 juin 2026 est un texte remarquable. Mais absolument pas pour ce qu’il dit : pour ce qu’il évite avec méthode.