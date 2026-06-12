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Emeutes : Belfast se réveille avec la gueule de bois
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ULSTER A L’ESTOMAC

12 juin 2026

Emeutes raciales à Belfast : condamner, oui... et après ?

Dans un scénario désormais bien rodé, la tentative de décapitation d’un passant par un migrant soudanais provoque plusieurs nuit d’émeutes dans la capitale nord-irlandaise.

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MOTS-CLES

Belfast , émeutes , migrants , Irlande du Nord , Keir Starmer , immigration , Royaume-Uni , colère , violence , police

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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