ULSTER A L’ESTOMAC
12 juin 2026
Emeutes raciales à Belfast : condamner, oui... et après ?
Dans un scénario désormais bien rodé, la tentative de décapitation d’un passant par un migrant soudanais provoque plusieurs nuit d’émeutes dans la capitale nord-irlandaise.
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MOTS-CLESBelfast , émeutes , migrants , Irlande du Nord , Keir Starmer , immigration , Royaume-Uni , colère , violence , police
THEMATIQUESInternational
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