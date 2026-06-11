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11 juin 2026

Oubliez le limoncello ! Comment le Lillet est devenu la boisson fruitée de l'été

Longtemps associé aux apéritifs du Sud-Ouest, le Lillet s'impose aujourd'hui comme l'une des boissons stars de l'été. Plus léger que de nombreux cocktails, facile à préparer et largement plébiscité sur les réseaux sociaux, le Lillet séduit une nouvelle génération de consommateurs à la recherche de fraîcheur et de convivialité à l'heure de l'apéritif.

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été , tendance , apéritif , cocktail , Baptiste Bochet , Lillet

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A PROPOS DES AUTEURS
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Baptiste Bochet

Baptiste Bochet est fondateur de Colada, ateliers cocktails expérientiels autour du goût et de l'artisanat. Créateur de la marque de Rhums Navi. Auteur d'Inventez Vos Cocktails aux éditions Massin. Co-Auteur de Cocktails de palaces et d'hôtels de légende aux éditions Hachette. Ambassadeur du Cognac pour le Bureau National Interprofessionnel du Cognac.

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