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11 juin 2026

Oubliez le limoncello ! Comment le Lillet est devenu la boisson fruitée de l'été

Longtemps associé aux apéritifs du Sud-Ouest, le Lillet s'impose aujourd'hui comme l'une des boissons stars de l'été. Plus léger que de nombreux cocktails, facile à préparer et largement plébiscité sur les réseaux sociaux, le Lillet séduit une nouvelle génération de consommateurs à la recherche de fraîcheur et de convivialité à l'heure de l'apéritif.