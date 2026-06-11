ACCIDENTS DE LA ROUTE

11 juin 2026

Accidents de vélos électriques : ce que les chirurgiens observent de plus en plus souvent

Un homme d’une trentaine d’années s’est présenté au Centre de traumatologie majeur du Royal London après ce qui semblait être un accident de vélo relativement mineur. Il circulait sur un vélo électrique en libre-service lorsqu’il en a perdu le contrôle et est tombé.