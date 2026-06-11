ACCIDENTS DE LA ROUTE
11 juin 2026
Accidents de vélos électriques : ce que les chirurgiens observent de plus en plus souvent
Un homme d’une trentaine d’années s’est présenté au Centre de traumatologie majeur du Royal London après ce qui semblait être un accident de vélo relativement mineur. Il circulait sur un vélo électrique en libre-service lorsqu’il en a perdu le contrôle et est tombé.
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MOTS-CLESaccident , route , vélo , Jerry Tsang , médecine
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Jerry Tsang est Maître de conférences clinicien principal en traumatologie et chirurgie orthopédique, Queen Mary University of London.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jerry Tsang est Maître de conférences clinicien principal en traumatologie et chirurgie orthopédique, Queen Mary University of London.