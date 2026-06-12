SILICON VALLEY
12 juin 2026
Quand les géants de l’IA entrent en bourse : entre marketing de la peur et volonté d’étrangler la concurrence
Alors que les titres SpaceX s'échangent autour de 135 dollars par action, alimentant les spéculations sur son introduction en bourse ce vendredi, OpenAI et Anthropic préparent également leur accès aux marchés financiers. Derrière l'engouement pour l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies se joue une bataille moins visible : celle de la domination durable d'un secteur où les besoins de capitaux sont colossaux. Entre discours alarmistes sur les dangers de l'IA, appels à davantage de régulation et concurrence féroce autour des modèles open source, la sécurité est-elle devenue un outil permettant aux leaders du secteur de consolider leur pouvoir et de relever les barrières à l'entrée ?
25 min de lecture
MOTS-CLESIA , OpenAI , Wall Street , Sam Altman , Dario Amodei , Anthropic , Claude , Gemini , SpaceX , Elon Musk , Bourse , Silicon Valley , Intelligence Artificielle , compétition , stratégie marketing , peur , discours , stratégie , Grok , Donald Trump , régulation de l'IA , États-Unis
THEMATIQUESTech & IA
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
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Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.