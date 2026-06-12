SILICON VALLEY

12 juin 2026

Quand les géants de l’IA entrent en bourse : entre marketing de la peur et volonté d’étrangler la concurrence

Alors que les titres SpaceX s'échangent autour de 135 dollars par action, alimentant les spéculations sur son introduction en bourse ce vendredi, OpenAI et Anthropic préparent également leur accès aux marchés financiers. Derrière l'engouement pour l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies se joue une bataille moins visible : celle de la domination durable d'un secteur où les besoins de capitaux sont colossaux. Entre discours alarmistes sur les dangers de l'IA, appels à davantage de régulation et concurrence féroce autour des modèles open source, la sécurité est-elle devenue un outil permettant aux leaders du secteur de consolider leur pouvoir et de relever les barrières à l'entrée ?