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Un piéton passe les affiches des candidats à la mairie François Piquemal (député LFI) et de Vanessa Pedinotti (Révolution Permanente), à Toulouse, le 9 mars 2026.
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POST-ELECTION

23 mars 2026

Municipales 2026 : LFI perd son pari

En misant sur des alliances offensives et une stratégie d’hégémonie à gauche, Jean-Luc Mélenchon espérait imposer son camp ; mais des revers en série et le succès de candidats socialistes sans LFI révèlent une fracture persistante — et un pari largement perdu à l’échelle nationale.

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MOTS-CLES

Politique , municipales 2026 , LFI , échec , France insoumise , Jean Luc Mélenchon , gauche , Paris , Marseille , Lyon , alliances , PS

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.