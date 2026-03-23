POST-ELECTION
23 mars 2026
Municipales 2026 : LFI perd son pari
En misant sur des alliances offensives et une stratégie d’hégémonie à gauche, Jean-Luc Mélenchon espérait imposer son camp ; mais des revers en série et le succès de candidats socialistes sans LFI révèlent une fracture persistante — et un pari largement perdu à l’échelle nationale.
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Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.
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Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.