POST-ELECTION

23 mars 2026

Municipales 2026 : LFI perd son pari

En misant sur des alliances offensives et une stratégie d’hégémonie à gauche, Jean-Luc Mélenchon espérait imposer son camp ; mais des revers en série et le succès de candidats socialistes sans LFI révèlent une fracture persistante — et un pari largement perdu à l’échelle nationale.