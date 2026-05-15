SCIENCE D'OPINION

15 mai 2026

Moins 48 % de cadmium dans les produits biologiques ? Pipeau !

L'ANSES a suscité un tollé dans le monde du biobusiness en affirmant qu'« il n’est pas possible de conclure quant à une différence entre les concentrations en cadmium entre les aliments bio et conventionnels » (page 157 de son avis). Ses thuriféraires ont été prompts à dégainer un chiffre magique – -48 % – tiré d'une seule publication. On a là une illustration des problèmes de la science d'opinion ou militante et de la partialité de certaines instances, ici communautaires. Et aussi de la prégnance du biais de confirmation qui affecte un partie du personnel politique, de la sphère scientifique et médicale et des médias (dont celui qui fut de référence).