LES SURVIVANTS OUBLIES

14 mai 2026

Ce que révèle une liste des survivants de la peste noire sur la façon dont les gens se remettaient de cette maladie

Une découverte inédite dans les archives médiévales de la British Library éclaire un aspect longtemps oublié de la peste noire : les survivants. Grâce à un document du XIVe siècle recensant des paysans malades puis rétablis, des chercheurs révèlent comment certains ont survécu à l’une des pandémies les plus meurtrières de l’histoire.