LES SURVIVANTS OUBLIES
14 mai 2026
Ce que révèle une liste des survivants de la peste noire sur la façon dont les gens se remettaient de cette maladie
Une découverte inédite dans les archives médiévales de la British Library éclaire un aspect longtemps oublié de la peste noire : les survivants. Grâce à un document du XIVe siècle recensant des paysans malades puis rétablis, des chercheurs révèlent comment certains ont survécu à l’une des pandémies les plus meurtrières de l’histoire.
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MOTS-CLESmoyen-âge , peste , mortalité
THEMATIQUESHistoire
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur associé d’histoire médiévale à Durham University
Chercheur postdoctoral associé en histoire médiévale tardive à Durham University
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur associé d’histoire médiévale à Durham University
Chercheur postdoctoral associé en histoire médiévale tardive à Durham University