POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLe Moyen Âge. (Image d'illustration)
See image caption

LES SURVIVANTS OUBLIES

14 mai 2026

Ce que révèle une liste des survivants de la peste noire sur la façon dont les gens se remettaient de cette maladie

Une découverte inédite dans les archives médiévales de la British Library éclaire un aspect longtemps oublié de la peste noire : les survivants. Grâce à un document du XIVe siècle recensant des paysans malades puis rétablis, des chercheurs révèlent comment certains ont survécu à l’une des pandémies les plus meurtrières de l’histoire.

Photo of Alex Brown
Photo of Grace Owen
Alex Brown Go to Alex Brown page et Grace Owen Go to Grace Owen page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

moyen-âge , peste , mortalité

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
Alex Brown image
Alex Brown

Professeur associé d’histoire médiévale à Durham University

Grace Owen image
Grace Owen

Chercheur postdoctoral associé en histoire médiévale tardive à Durham University

Populaires

1Alerte compétitivité des travailleurs français : voilà ce que coûte vraiment la chute des niveaux scolaires à l'économie française
2DPE et rénovation thermique : ces quatre études d’envergure qui confirment toutes…. l’absence d’économie d’énergie
3Chute des niveaux scolaires : la double malédiction infligée par la pédagogie progressiste aux enfants français
4La « relation platonique » entre Emmanuel Macron et Golshifteh Farahani serait à l'origine de la gifle de Brigitte Macron
5Manque de sincérité dans les comptes publics : le rapport sur les retraites qui met les points sur les i
6Retraites : voilà les chiffres qui montrent pourquoi il est vain de croire ceux qui promettent de préserver le système français
7Trump affaibli aux États-Unis ? Voilà pourquoi certains confondent leurs souhaits avec la réalité politique américaine