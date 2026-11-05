Luke Coffey est senior fellow au Hudson Institute, où il analyse la sécurité européenne, les relations transatlantiques et la politique étrangère, en se concentrant sur l’Europe, l’Eurasie, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), la sécurité dans l’Arctique et l’impérialisme russe. Pour son travail en faveur de la souveraineté ukrainienne, le président Volodymyr Zelensky lui a décerné, en août 2024, l’ordre du Mérite de troisième classe. Il fait l’objet de sanctions de la part du gouvernement russe depuis mai 2023.