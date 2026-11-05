TSUNAMI DEMOCRATE ?
5 novembre 2026
Midterms 2026 : une réalité plus complexe qu’un « Bluenami »
La spectaculaire vague démocrate aux élections de mi-mandat sanctionne d'abord les promesses économiques non tenues et les dérives de l'administration de Donald Trump. Bien plus qu'une adhésion au progressisme de gauche, ce vote punitif issu du terrain révèle la fragilité des coalitions partisanes et redistribue déjà les cartes pour la succession de 2028.
10 min de lecture
MOTS-CLESmidterms , Démocrates , Etats-Unis , Donald Trump , J.D Vance , Guerre en Iran , prix des carburants
THEMATIQUESInternational
Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.
Luke Coffey est senior fellow au Hudson Institute, où il analyse la sécurité européenne, les relations transatlantiques et la politique étrangère, en se concentrant sur l’Europe, l’Eurasie, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), la sécurité dans l’Arctique et l’impérialisme russe. Pour son travail en faveur de la souveraineté ukrainienne, le président Volodymyr Zelensky lui a décerné, en août 2024, l’ordre du Mérite de troisième classe. Il fait l’objet de sanctions de la part du gouvernement russe depuis mai 2023.
Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.
Luke Coffey est senior fellow au Hudson Institute, où il analyse la sécurité européenne, les relations transatlantiques et la politique étrangère, en se concentrant sur l’Europe, l’Eurasie, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), la sécurité dans l’Arctique et l’impérialisme russe. Pour son travail en faveur de la souveraineté ukrainienne, le président Volodymyr Zelensky lui a décerné, en août 2024, l’ordre du Mérite de troisième classe. Il fait l’objet de sanctions de la part du gouvernement russe depuis mai 2023.