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Le Capitole des États-Unis, le Washington Monument et le bassin du Lincoln Memorial sont visibles tandis que le président américain Donald Trump prononce un discours marquant la fin de la campagne des élections de mi-mandat près du bassin à Washington, DC, le 2 novembre 2026.
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ANALYSE TENDANCIELLE

3 novembre 2026

Midterms 2026 : pourquoi la course est serrée au Sénat ?

Tout porte à croire que les élections de mi-mandat sont jouées d’avance. Sondages favorables aux démocrates, gallon d’essence qui dépasse les 4 dollars, divisions au sein du parti républicain, guerre en Iran, mobilisation de l’opposition : rien ne semble pouvoir empêcher le raz-de-marée démocrate qui s’annonce. Pourtant, malgré une dynamique favorable aux démocrates, le scrutin du Sénat semble loin d’être joué d’avance. Au 2 novembre, le modèle prédictif du Millénaire donne aux républicains 57, 5% de chances de contrôler le Sénat contre seulement 42, 5% aux démocrates. Comment expliquer ce décalage ?

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MOTS-CLES

Etats-Unis , Donald Trump , midterms , Républicains , Démocrates

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Sean Scull

Sean Scull est géopolitologue, chargé d’études États-Unis du Millénaire, co-auteur des rapports « Midterms 2026 : les clés du scrutin », Sénat 2026 : course par course et « Gouverneurs 2026 : État par État » et de Le Populisme, symptôme d’une crise de la démocratie, comment le néolibéralisme a triomphé en France et en Suède, L’Harmattan (2024).

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Augustin Bataille
Analyste

Augustin Bataille est analyste du Millénaire et co-auteur des rapports « Midterms 2026 : les clés du scrutin », Sénat 2026 : course par course et « Gouverneurs 2026 : État par État ».

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