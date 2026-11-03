ANALYSE TENDANCIELLE

Midterms 2026 : pourquoi la course est serrée au Sénat ?

Tout porte à croire que les élections de mi-mandat sont jouées d’avance. Sondages favorables aux démocrates, gallon d’essence qui dépasse les 4 dollars, divisions au sein du parti républicain, guerre en Iran, mobilisation de l’opposition : rien ne semble pouvoir empêcher le raz-de-marée démocrate qui s’annonce. Pourtant, malgré une dynamique favorable aux démocrates, le scrutin du Sénat semble loin d’être joué d’avance. Au 2 novembre, le modèle prédictif du Millénaire donne aux républicains 57, 5% de chances de contrôler le Sénat contre seulement 42, 5% aux démocrates. Comment expliquer ce décalage ?