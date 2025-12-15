©
Mark Zuckerberg lors d'une démonstration d'un casque pour le Metavers.
TRAVAILLEURS ENCHAINES
15 décembre 2025
Metavers : une nouvelle ère d’exploitation invisible de ceux qui travaillent derrière les écrans se met en place
Derrière les promesses de liberté, de créativité et de prospérité du métavers se cache une réalité bien plus sombre. Travailleurs invisibles, exploitation numérique, modération traumatisante des contenus et extraction de ressources dans des conditions indignes : l’IA et les mondes virtuels reproduisent, sous des formes nouvelles, des logiques anciennes de domination.
5 min de lecture
Vincent Charles est maître de conférences en intelligence artificielle pour les affaires et les sciences de gestion à la Queen's University Belfast.
Tatiana Gherman est professeure associée en intelligence artificielle pour les affaires et la stratégie à l'Université de Northampton.
