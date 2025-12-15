TRAVAILLEURS ENCHAINES

15 décembre 2025

Metavers : une nouvelle ère d’exploitation invisible de ceux qui travaillent derrière les écrans se met en place

Derrière les promesses de liberté, de créativité et de prospérité du métavers se cache une réalité bien plus sombre. Travailleurs invisibles, exploitation numérique, modération traumatisante des contenus et extraction de ressources dans des conditions indignes : l’IA et les mondes virtuels reproduisent, sous des formes nouvelles, des logiques anciennes de domination.