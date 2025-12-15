POLITIQUE
Mark Zuckerberg lors d'une démonstration d'un casque pour le Metavers.

©

Mark Zuckerberg lors d'une démonstration d'un casque pour le Metavers.

TRAVAILLEURS ENCHAINES

15 décembre 2025

Metavers : une nouvelle ère d’exploitation invisible de ceux qui travaillent derrière les écrans se met en place

Derrière les promesses de liberté, de créativité et de prospérité du métavers se cache une réalité bien plus sombre. Travailleurs invisibles, exploitation numérique, modération traumatisante des contenus et extraction de ressources dans des conditions indignes : l’IA et les mondes virtuels reproduisent, sous des formes nouvelles, des logiques anciennes de domination.

Photo of Vincent Charles
Photo of Tatiana Gherman
Vincent Charles et Tatiana Gherman

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Vincent Charles image
Vincent Charles

Vincent Charles est maître de conférences en intelligence artificielle pour les affaires et les sciences de gestion à la Queen's University Belfast.

Tatiana Gherman image
Tatiana Gherman

Tatiana Gherman est professeure associée en intelligence artificielle pour les affaires et la stratégie à l'Université de Northampton.

