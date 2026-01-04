©
Les chiffres du Nouvel An 2026 au point d'observation des collines Vorobyovy à Moscou, le 26 décembre 2025.
2026
4 janvier 2026
Vœu psychanalytique pour 2026 : cohésion contre la tentation du chaos
En ce début d'année 2026, alors que les tensions politiques et électorales s’intensifient, la tentation du chaos gagne du terrain. En réalité, le chaos politique n’est pas seulement institutionnel. Il est aussi psychique. Et si la psychanalyse nous aidait à formuler un vœu pour l’année à venir, celui d’une cohésion qui ne nie pas le conflit, mais le transforme en désir de lien ?
4 min de lecture
MOTS-CLESsanté , psychanalyse , prévisions , voeux 2026 , voeux , 2026 , chaos , Politique , lien , citoyens , pulsions , désir
THEMATIQUESSociété
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Populaires
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).