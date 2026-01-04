2026

4 janvier 2026

Vœu psychanalytique pour 2026 : cohésion contre la tentation du chaos

En ce début d'année 2026, alors que les tensions politiques et électorales s’intensifient, la tentation du chaos gagne du terrain. En réalité, le chaos politique n’est pas seulement institutionnel. Il est aussi psychique. Et si la psychanalyse nous aidait à formuler un vœu pour l’année à venir, celui d’une cohésion qui ne nie pas le conflit, mais le transforme en désir de lien ?