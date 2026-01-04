POLITIQUE
Les chiffres du Nouvel An 2026 au point d'observation des collines Vorobyovy à Moscou, le 26 décembre 2025.

©

2026

4 janvier 2026

Vœu psychanalytique pour 2026 : cohésion contre la tentation du chaos

En ce début d'année 2026, alors que les tensions politiques et électorales s’intensifient, la tentation du chaos gagne du terrain. En réalité, le chaos politique n’est pas seulement institutionnel. Il est aussi psychique. Et si la psychanalyse nous aidait à formuler un vœu pour l’année à venir, celui d’une cohésion qui ne nie pas le conflit, mais le transforme en désir de lien ?

Pascal Neveu Go to Pascal Neveu page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

