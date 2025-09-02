Businessil y a 3 heures
Atlantico Business
Même si les entreprises résistent, les incertitudes politiques et budgétaires révèlent leurs points de fragilité
Malgré un climat politique sous tension, la résilience des entreprises françaises demeure. Les trésoreries tiennent, l’emploi reste globalement stable et l’épargne continue de gonfler. Mais derrière cette façade rassurante, des failles apparaissent : délais de paiement qui explosent, projets d’investissement en suspens, emploi sous pression. Autant de points de vigilance que le cabinet ARC place sous haute surveillance.