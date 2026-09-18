LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
18 septembre 2026
Marianne pleure le pluralisme médiatique, Le Point alimente la peur de l'IA, L'Express décrit l'arrivée de la crise de la dette; Hollande attend le retrait d'Attal; La gauche américaine passe du wokisme au socialisme radical; Bruno Le Maire se punkise
A la Une de vos hebdos cette semaine, il n'y a pas que des scénarios catastrophes : Challenges monte le son et loue le réveil de l'industrie musicale, Le Nouvel Obs voit dans la fracture actuelle de la gauche l'opposition historique entre jeunesse radicale et gauche installée… En espérant que l'une ne sorte pas du cadre démocratique.
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MOTS-CLESmédias , Le Point , L'Express , Revue de presse , Marianne , Challenges , Le nouvel Obs , IA , dette , François Hollande
THEMATIQUESMédia
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
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Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.