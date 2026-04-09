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ATLANTICO BUSINESS

9 avril 2026

Le marché de l’emploi recule sérieusement, mais l’IA envahit tous les métiers, notamment pour la génération Z

C’est le grand paradoxe du moment : moins d’offres, mais plus d’IA. Selon la dernière étude d’Indeed , les offres d’emploi ont chuté de 50 % en trois ans en France. Un recul brutal, directement lié aux incertitudes économiques et géopolitiques pour 2025-2026. Mais dans le même temps, les offres mentionnant l’intelligence artificielle explosent.

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MOTS-CLES

IA , étude , Indeed , Emploi , travail , inquietude , Génération Z

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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