ATLANTICO BUSINESS
9 avril 2026
Le marché de l’emploi recule sérieusement, mais l’IA envahit tous les métiers, notamment pour la génération Z
C’est le grand paradoxe du moment : moins d’offres, mais plus d’IA. Selon la dernière étude d’Indeed , les offres d’emploi ont chuté de 50 % en trois ans en France. Un recul brutal, directement lié aux incertitudes économiques et géopolitiques pour 2025-2026. Mais dans le même temps, les offres mentionnant l’intelligence artificielle explosent.
2 min de lecture
MOTS-CLESIA , étude , Indeed , Emploi , travail , inquietude , Génération Z
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.