EXPLOIT
28 avril 2026
Marathon : comment deux hommes ont pulvérisé un record longtemps considéré comme infranchissable
Le 6 mai 1954, Sir Roger Bannister a accompli ce qui était jugé impossible en athlétisme : il a couru un mile en moins de quatre minutes.
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MOTS-CLESsport , marathon , course , exploit , Record , supershoes
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Mark Connick est un chercheur spécialisé dans les sciences fondamentales de la performance sportive humaine.
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