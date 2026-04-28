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Le Kényan Sabastian Sawe franchit la ligne d'arrivée et remporte la course masculine en un temps record lors du marathon de Londres 2026, dans le centre de Londres, le 26 avril 2026. Le Kényan Sabastian Sawe a franchi la barre des deux heures pour la première fois de l'histoire dimanche en remportant le marathon de Londres.
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EXPLOIT

28 avril 2026

Marathon : comment deux hommes ont pulvérisé un record longtemps considéré comme infranchissable

Le 6 mai 1954, Sir Roger Bannister a accompli ce qui était jugé impossible en athlétisme : il a couru un mile en moins de quatre minutes.

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MOTS-CLES

sport , marathon , course , exploit , Record , supershoes

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Mark Connick

Le Dr Mark Connick est un chercheur spécialisé dans les sciences fondamentales de la performance sportive humaine.