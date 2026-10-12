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12 octobre 2026
Manifestations lycéennes : ces réseaux politiques français et internationaux qui amplifient la colère et la détournent à leur profit
Trump qui pointe l’immigration, Pékin qui vante la stabilité de son propre modèle, Moscou qui amplifie via ses fermes à trolls : chaque puissance lit les violences lycéennes françaises selon sa propre grille, sans même besoin de truquer les images. Ajoutez à cela un réseau financé à plus de 100 millions de dollars par un milliardaire maoïste basé à Shanghai, et la contestation étudiante ressemble moins à un mouvement spontané qu’à une caisse de résonance mondiale. La France a-t-elle seulement les moyens de riposter ?
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Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
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Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.