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Le 8 octobre 2026, à Montpellier, dans le sud de la France, un manifestant, juché sur une statue, brandit le drapeau de l'Union soviétique lors d'une manifestation de lycéens. Cette action s'inscrit dans un mouvement de protestation national contre les conditions d'apprentissage.
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12 octobre 2026

Manifestations lycéennes : ces réseaux politiques français et internationaux qui amplifient la colère et la détournent à leur profit

Trump qui pointe l’immigration, Pékin qui vante la stabilité de son propre modèle, Moscou qui amplifie via ses fermes à trolls : chaque puissance lit les violences lycéennes françaises selon sa propre grille, sans même besoin de truquer les images. Ajoutez à cela un réseau financé à plus de 100 millions de dollars par un milliardaire maoïste basé à Shanghai, et la contestation étudiante ressemble moins à un mouvement spontané qu’à une caisse de résonance mondiale. La France a-t-elle seulement les moyens de riposter ?

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MOTS-CLES

géopolitique , réseaux , désinformation , propagande , France , Chine , Russie , Fox News , mouvement lycéen , Afrique , violences urbaines

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Franck DeCloquement
Ancien de l’Ecole de Guerre Economique (EGE), Franck DeCloquement est expert-praticien en intelligence économique et stratégique (IES), et membre du conseil scientifique de l’Institut d’Études de Géopolitique Appliquée - EGA. Il intervient comme conseil en appui aux directions d'entreprises implantées en France et à l'international, dans des environnements concurrentiels et complexes. Membre du CEPS, de la CyberTaskforce et du Cercle K2, il est aussi spécialiste des problématiques ayant trait à l'impact des nouvelles technologies et du cyber, sur les écosystèmes économique et sociaux. Mais également, sur la prégnance des conflits géoéconomiques et des ingérences extérieures déstabilisantes sur les Etats européens. Professeur à l'IRIS (l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques), il y enseigne l'intelligence économique, les stratégies d’influence, ainsi que l'impact des ingérences malveillantes et des actions d’espionnage dans la sphère économique. Il enseigne également à l'IHEMI (L'institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur) et à l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale), les actions d'influence et de contre-ingérence, les stratégies d'attaques subversives adverses contre les entreprises, au sein des prestigieux cycles de formation en Intelligence Stratégique de ces deux instituts. Il a également enseigné la Géopolitique des Médias et de l'internet à l’IFP (Institut Française de Presse) de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, pour le Master recherche « Médias et Mondialisation ». Franck DeCloquement est le coauteur du « Petit traité d’attaques subversives contre les entreprises - Théorie et pratique de la contre ingérence économique », paru chez CHIRON. Egalement l'auteur du chapitre cinq sur « la protection de l'information en ligne » d u « Manuel d'intelligence économique » paru en 2020 aux Presses Universitaires de France (PUF).
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Anthony Poncier

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

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