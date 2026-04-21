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Parmi les ingrédients du régime méditerranéen, on trouve une alimentation riche en fruits et légumes
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FAUX COUPABLES

21 avril 2026

Manger des fruits favoriserait le cancer du poumon ? Ce qu’il faut savoir sur ces études scientifiques qui ne le sont pas vraiment

Une étude récente a provoqué un certain émoi en faisant un lien entre consommation de fruits et de légumes, et cancer du poumon. Mais derrière cette panique se cache peut-être bien d'avantage un biais scientifique qu'une grande révélation.

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MOTS-CLES

Santé , étude , cancer du poumon , fruits et légumes , pesticides

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Justin Stebbing

Le parcours de Justin Stebbing en tant que clinicien scientifique a donné lieu à plus de 650 articles évalués par des pairs, dont plus de 50 ont été publiés dans des revues dont le facteur d'impact est supérieur à 10, la grande majorité d'entre eux étant publiés en tant que premier ou dernier auteur. Il a d'abord étudié la médecine au Trinity College d'Oxford, où il a obtenu un diplôme de première classe avant de partir pour l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, puis de revenir terminer sa formation au Royal Marsden et à l'hôpital St Barts.