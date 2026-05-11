ATLANTICO BUSINESS
11 mai 2026
Malgré la guerre en Iran, Wall Street continue de battre ses records, tout comme l’Asie, alors que l’Europe s’installe en baisse. Cherchez l’erreur
La décorrélation entre la Bourse américaine et les marchés européens, notamment le CAC 40, est devenue évidente. Les marchés américains ne semblent pas croire à une crise mondiale, alors que les marchés européens s’en inquiètent de plus en plus fortement.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.