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Cette capture d'écran, extraite d'un enregistrement du site web MarineTraffic, présente une visualisation des données relatives au trafic maritime dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman du 18 au 20 avril.
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ATLANTICO BUSINESS

11 mai 2026

Malgré la guerre en Iran, Wall Street continue de battre ses records, tout comme l’Asie, alors que l’Europe s’installe en baisse. Cherchez l’erreur

La décorrélation entre la Bourse américaine et les marchés européens, notamment le CAC 40, est devenue évidente. Les marchés américains ne semblent pas croire à une crise mondiale, alors que les marchés européens s’en inquiètent de plus en plus fortement.

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MOTS-CLES

marchés financiers , Bourse , Etats-Unis , europe , croissance , crise , Blocage du détroit d'Ormuz , Guerre en Iran , énergie , prix du baril

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.