Larry Fink, président de BlackRock et coprésident intérimaire du WEF, observe la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos le 21 janvier 2026.

Larry Fink, président de BlackRock et coprésident intérimaire du WEF, observe la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos le 21 janvier 2026.

ATLANTICO BUSINESS

26 janvier 2026

Mais qui est ce « Larry Fink » capable de faire reculer Trump et de transformer un dîner de gala en désastre diplomatique ?

Pour la deuxième fois en un an, le président Trump est revenu sur des menaces de droits de douane. Face à la Chine, à qui il voulait imposer 200 % de droits de douane, et très récemment face aux Européens, opposés à l’annexion du Groenland. À chaque fois, un homme a joué un rôle déterminant : Larry Fink.

Jean-Marc Sylvestre

