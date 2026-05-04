ATLANTICO-BUSINESS
4 mai 2026
Mais pourquoi OpenAI fait-il aussi peur à la sphère financière internationale ?
Les chiffres qui mesurent le développement de l’intelligence artificielle, et particulièrement ceux d’Open AI, principal acteur de la tech, font peur. Les engagements financiers mobilisés sont tellement considérables, les promesses de ambitieuses, que tout cela alimente une incertitude que le monde de la finance considère comme plus risquée, pour l’équilibre du monde, que la guerre en Iran ou le blocage du détroit d’Ormuz.
4 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.