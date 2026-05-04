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Des traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, le 13 avril 2026.
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ATLANTICO-BUSINESS

4 mai 2026

Mais pourquoi OpenAI fait-il aussi peur à la sphère financière internationale ?

Les chiffres qui mesurent le développement de l’intelligence artificielle, et particulièrement ceux d’Open AI, principal acteur de la tech, font peur. Les engagements financiers mobilisés sont tellement considérables, les promesses de ambitieuses, que tout cela alimente une incertitude que le monde de la finance considère comme plus risquée, pour l’équilibre du monde, que la guerre en Iran ou le blocage du détroit d’Ormuz.

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MOTS-CLES

business , IA , Intelligence Artificielle , OpenAI , Sam Altman , coûts , promesses , confiance , inquietude , investissements , bulle

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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