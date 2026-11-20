POINT DE VUE
20 novembre 2026
Mais qu’est-ce qu’une réelle politique de l’offre ? L’exemple des États-Unis de Trump/Biden
S'il y a une chose qui fait consensus au Salon du Made in France qui s'est clos ce 15 novembre, c'est bien la nécessité de produire plus dans notre pays. Mais sitôt qu'on le quitte, la politique de l'offre devient à nouveau suspecte. On met au pinacle les industriels qui choisissent de produire chez nous, tout en présentant les allègements fiscaux qui leur sont consentis comme autant de cadeaux. Pourtant, la politique de l'offre menée depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été plus modeste que ce qui est dit.
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Certes, il y a eu la transformation du CICE en baisse pérenne de cotisations patronales et la baisse du taux d'impôt sur les sociétés de 33,33 % à 25 %. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement pour que la prochaine usine ouvre ses portes en France et pas ailleurs ? Pour comprendre le rôle de la politique de l'offre dans ce choix, regardons ce qui s'est fait aux États-Unis sur les trois derniers mandats présidentiels.
Les États-Unis ont fait le choix de ne pas concentrer leur politique d'offre uniquement sur l'impôt sur les sociétés
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Tancrède de Logivière est analyste au sein du think-tank gaulliste et indépendant Le Millénaire, spécialisé en politiques publiques et co-auteur du rapport « Pour une grande politique d’offre française »
Tancrède de Logivière est analyste au sein du think-tank gaulliste et indépendant Le Millénaire, spécialisé en politiques publiques et co-auteur du rapport « Pour une grande politique d’offre française »