Certes, il y a eu la transformation du CICE en baisse pérenne de cotisations patronales et la baisse du taux d'impôt sur les sociétés de 33,33 % à 25 %. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement pour que la prochaine usine ouvre ses portes en France et pas ailleurs ? Pour comprendre le rôle de la politique de l'offre dans ce choix, regardons ce qui s'est fait aux États-Unis sur les trois derniers mandats présidentiels.