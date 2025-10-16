Lutte contre la fraude

Lutte contre les fraudes : et sur une échelle de 1 à 10, la probabilité que gouvernement et parlement délivrent vraiment sur la promesse faite par Sébastien Lecornu est de…

Fraude fiscale, fraude sociale : les chiffres circulent, les discours s’opposent, mais la cohérence se perd. Pour Thomas Carbonnier, la lutte contre la fraude révèle un blocage bien plus profond — celui d’un pays incapable de trancher entre justice sociale et responsabilité budgétaire. Sans transparence, sans unité de méthode et sans courage politique, le grand chantier de Sébastien Lecornu pourrait bien rester une promesse sans lendemain.