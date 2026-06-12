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Un jeune homme s'apprête à fumer de la matijuana lors d'une manifestation pour la légalisation du cannabis sur la Plaza de Mayo à Buenos Aires.
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FUMER OU DORMIR

12 juin 2026

L’utilisation du cannabis pour dormir n’est pas sans danger : un neurologue explique comment il peut enfermer les insomniaques dans la dépendance

Pour certains consommateurs, le cannabis apparaît souvent comme une solution rapide contre l’insomnie. Pourtant, selon les neurologues, cette pratique pourrait aggraver les troubles du sommeil à long terme et enfermer les consommateurs dans un cercle de dépendance difficile à briser.

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MOTS-CLES

science , recherche , drogue , cannabis , sommeil , cerveau , risques , dangers , addiction , découverte , fumer , cigarettes , Tabac , THC , dormir , sieste , sommeil réparateur

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Joanna Fong-Isariyawongse

Professeur associé de neurologie à l’Université de Pittsburgh

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