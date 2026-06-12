FUMER OU DORMIR
12 juin 2026
L’utilisation du cannabis pour dormir n’est pas sans danger : un neurologue explique comment il peut enfermer les insomniaques dans la dépendance
Pour certains consommateurs, le cannabis apparaît souvent comme une solution rapide contre l’insomnie. Pourtant, selon les neurologues, cette pratique pourrait aggraver les troubles du sommeil à long terme et enfermer les consommateurs dans un cercle de dépendance difficile à briser.
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur associé de neurologie à l’Université de Pittsburgh
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Professeur associé de neurologie à l’Université de Pittsburgh