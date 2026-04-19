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Luc Ferry publie "Ne vous mariez jamais ! Vraiment ?" aux éditions de l'Observatoire.
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ATLANTICO LITTERATI

19 avril 2026

Luc Ferry : « L’altérité de l’Autre est un gage de réussite amoureuse. Qui ne se ressemble pas s’assemblera longtemps »

Auteur de 102 livres, le philosophe et ancien ministre de l’Education nationale LUC FERRY publie en ce printemps 2026 « Ne vous mariez jamais ! Vraiment ? » (Editions de l’Observatoire). Un futur classique, pernicieux et assez gai ( cela fait du bien par les temps qui courent) ; un essai  philosophique d’une grande clarté, comme toujours chez Luc Ferry. Une promenade  érudite dans la littérature courtoise,  avec des réponses éclairantes aux questions posées par Eros et Agape.

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MOTS-CLES

Luc Ferry , amour , couple , mariage , divorce , Union , sexualité , désir , philosophie , littérature , Ne vous mariez jamais ! Vraiment ?

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Annick Geille image
Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié plusieurs romans (Grasset, Gallimard, Fayard ) et un essai : « Le nouvel Homme » (Lattès) Elle a obtenu entre autres le prix du Premier Roman, le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Et le prix décerné chaque année par la Marine Nationale pour son roman « Rien que la mer » (2010). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels l’hebdomadaire culturel Pariscope, le mensuel Playboy-France, et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française(+) Annick Geille dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis huit ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

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