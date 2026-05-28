POCHES VIDES
28 mai 2026
Choc énergétique : pourquoi la demande de carburant s'effondre encore plus que lors des crises précédentes
Télétravail, voitures électriques, pouvoir d’achat fragilisé et absence de remise à la pompe : face au choc pétrolier de 2026, les Français réduisent leur consommation de carburant bien plus brutalement qu’en 2022, révélant peut-être un basculement durable.
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MOTS-CLESOrmuz , carburant , France , géopolitique
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Favennec
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Favennec
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).