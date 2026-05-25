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Vieillir en sociabilité.
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BIEN VIEILLIR

25 mai 2026

Longévité : la science surprenante de la réversibilité du vieillissement physique

Certaines des interventions les plus efficaces pour ralentir ou améliorer la fragilité sont aussi les plus ordinaires : bouger régulièrement, bien se nourrir et entretenir des liens sociaux significatifs.

Photo of Ide O'Shaughnessy
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MOTS-CLES

Santé , médecine , vieillissement , sens , relations sociales , buts , activité physique

THEMATIQUES

Medecine
A PROPOS DES AUTEURS
Ide O'Shaughnessy image
Ide O'Shaughnessy
Ergothérapeute clinicienne

Le Dr Íde O'Shaughnessy exerce actuellement en tant qu'ergothérapeute clinicienne spécialisée dans une équipe de gériatrie au service des urgences du Centre hospitalier universitaire de Limerick.

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Christina Hayes
Doctorante en santé des populations

Christina Hayes est doctorante en santé des populations et recherche sur les services de santé à la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Limerick.

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Katie Robinson
Professeure d'ergothérapie

Katie est professeure d'ergothérapie et codirectrice du Centre de recherche sur le vieillissement.

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