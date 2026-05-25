BIEN VIEILLIR
25 mai 2026
Longévité : la science surprenante de la réversibilité du vieillissement physique
Certaines des interventions les plus efficaces pour ralentir ou améliorer la fragilité sont aussi les plus ordinaires : bouger régulièrement, bien se nourrir et entretenir des liens sociaux significatifs.
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THEMATIQUESMedecine
Le Dr Íde O'Shaughnessy exerce actuellement en tant qu'ergothérapeute clinicienne spécialisée dans une équipe de gériatrie au service des urgences du Centre hospitalier universitaire de Limerick.
Christina Hayes est doctorante en santé des populations et recherche sur les services de santé à la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Limerick.
Katie est professeure d'ergothérapie et codirectrice du Centre de recherche sur le vieillissement.
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Le Dr Íde O'Shaughnessy exerce actuellement en tant qu'ergothérapeute clinicienne spécialisée dans une équipe de gériatrie au service des urgences du Centre hospitalier universitaire de Limerick.
Christina Hayes est doctorante en santé des populations et recherche sur les services de santé à la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Limerick.
Katie est professeure d'ergothérapie et codirectrice du Centre de recherche sur le vieillissement.