POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des manifestants participent à un rassemblement en soutien à une « loi intégrale » contre les violences sexistes et sexuelles, place Vendôme à Paris, le 5 octobre 2026.
See image caption
See copyright

LOI « INTEGRALE »

14 octobre 2026

Loi intégrale contre les violences sexuelles : quand l'État légifère sur tout pour ne répondre de rien

Examinée à l'Assemblée après le drame lié à l'affaire Lyhanna, la proposition de loi « intégrale » contre les violences sexuelles illustre les travers d'une législation réagissant sous le coup de l'émotion. Face aux défaillances répétées de la chaîne pénale, ce foisonnement normatif risque d'éluder la nécessaire responsabilisation de l'État et de ses institutions.

Photo of Christophe Eoche-Duval
Christophe Eoche-Duval Go to Christophe Eoche-Duval page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Loi intégrale , violences sexistes et sexuelles , affaire Lyhanna , L’Assemblée nationale , Justice

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Eoche-Duval image
Christophe Eoche-Duval

Christophe Eoche-Duval est juriste et essayiste. Il a publié « Le prix de l'insécurité: Enquête sur une défaillance d'Etat » aux éditions Eyrolles et « L’inflation normative » aux éditions Plon.