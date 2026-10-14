LOI « INTEGRALE »

Loi intégrale contre les violences sexuelles : quand l'État légifère sur tout pour ne répondre de rien

Examinée à l'Assemblée après le drame lié à l'affaire Lyhanna, la proposition de loi « intégrale » contre les violences sexuelles illustre les travers d'une législation réagissant sous le coup de l'émotion. Face aux défaillances répétées de la chaîne pénale, ce foisonnement normatif risque d'éluder la nécessaire responsabilisation de l'État et de ses institutions.