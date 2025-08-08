Principe de précaution

Loi Duplomb, fast-fashion, ZFE : et si la classe politique arrêtait de taper sur les Français ?

Très demandée par les agriculteurs, la Loi Duplomb devait enfin permettre aux producteurs français de jouer à armes égales avec leurs concurrents des pays voisins. Las, le Conseil Constitutionnel a décidé de suivre l’inepte principe de précaution, s’enfermant dans un juridisme autiste. Introduit en 1995 pour protéger l’environnement et la santé, le principe de précaution a pris valeur constitutionnelle depuis que la Charte de l’environnement a intégré le bloc de constitutionnalité. Il est aujourd’hui dévoyé et devient un boulet pour notre économie.