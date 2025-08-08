Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 26 juillet au 1 août

Tribunesil y a 1 heures
Cette photographie montre l'entrée du Conseil Constitutionnel à Paris, le 22 janvier 2024.
Cette photographie montre l'entrée du Conseil Constitutionnel à Paris, le 22 janvier 2024. © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Principe de précaution

Loi Duplomb, fast-fashion, ZFE : et si la classe politique arrêtait de taper sur les Français ?

Très demandée par les agriculteurs, la Loi Duplomb devait enfin permettre aux producteurs français de jouer à armes égales avec leurs concurrents des pays voisins. Las, le Conseil Constitutionnel a décidé de suivre l’inepte principe de précaution, s’enfermant dans un juridisme autiste. Introduit en 1995 pour protéger l’environnement et la santé, le principe de précaution a pris valeur constitutionnelle depuis que la Charte de l’environnement a intégré le bloc de constitutionnalité. Il est aujourd’hui dévoyé et devient un boulet pour notre économie.

avec Jérôme Besnard
author imageJérôme Besnard

Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université de Paris.

Voir la bio »

Loi Duplomb, fast-fashion, ZFE : et si la classe politique arrêtait de taper sur les Français ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés