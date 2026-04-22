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Blurred backgroundLa Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) veille à l'application du droit de l'UE et à l'uniformité de son interprétation sur le territoire des 27 Etats membres.
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CONDAMNATION DE LA HONGRIE

22 avril 2026

La liberté de conscience fait-elle (encore) partie des valeurs de l’Europe ?

La récente décision de la CJUE invalidant une loi hongroise sur l’éducation des mineurs relance un débat de fond : l’Europe défend-elle encore la liberté de conscience ou impose-t-elle désormais une conception normative des droits et des valeurs ? Entre protection des individus et respect de la souveraineté des États, la frontière semble de plus en plus floue, au risque d’alimenter l’idée d’un pouvoir européen prescripteur, voire contraignant, face aux modèles de société divergents.

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MOTS-CLES

CJUE , europe , Union européenne , France , libertés , libertés individuelles , décision , Justice , démocratie , Hongrie , viktor orban

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

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