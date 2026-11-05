POINT DE VUE
5 novembre 2026
L’IA, nouvelle machine à fabriquer de la bureaucratie
On nous promettait une IA qui libérerait les salariés des tâches administratives. Elle pourrait surtout permettre d’en produire davantage, plus vite, et sans que personne ne se demande encore à quoi elles servent.
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THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Ruiz est architecte des systèmes d’entreprise et auteur de La Couche IA (2026), un essai consacré à l’intelligence artificielle et à la transformation des organisations.
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Ruiz est architecte des systèmes d’entreprise et auteur de La Couche IA (2026), un essai consacré à l’intelligence artificielle et à la transformation des organisations.