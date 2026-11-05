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Une innovation qui devrait nous débarrasser de la bureaucratie pourrait lui offrir sa plus spectaculaire accélération.
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POINT DE VUE

5 novembre 2026

L’IA, nouvelle machine à fabriquer de la bureaucratie

On nous promettait une IA qui libérerait les salariés des tâches administratives. Elle pourrait surtout permettre d’en produire davantage, plus vite, et sans que personne ne se demande encore à quoi elles servent.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , IA , salariés , administration , bureaucratie

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Ruiz

Alexandre Ruiz est architecte des systèmes d’entreprise et auteur de La Couche IA (2026), un essai consacré à l’intelligence artificielle et à la transformation des organisations.