REPETITION DU GRAND SOIR ?

2 juin 2026

LFI, les “révoltes populaires” et la conquête du pouvoir : les dessous troubles de la stratégie Mélenchon

Le soir du 31 mai, alors que le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez recensait déjà 57 policiers blessés et près de 900 interpellations sur l’ensemble du territoire, Clémence Guetté, vice-présidente de l’Assemblée nationale, publiait son premier tweet. Pas pour condamner. Pour mettre en garde contre la “répression violente”. Ce réflexe n’est pas une maladresse. C’est le symptôme d’une architecture politique construite depuis 2017, dont la logique tient en une phrase. Que LFI gagne en 2027 ou que le RN l’emporte, le même carburant produit dans les deux cas un résultat favorable au mouvement : l’exploitation de la violence de rue repeinte aux couleurs d’une révolte politique contre un système injuste voire illégitime.