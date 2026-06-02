POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Jean-Luc Mélenchon prononce un discours lors d'un rassemblement de campagne en soutien au député David Guiraud, candidat aux élections municipales à Roubaix, le 31 janvier 2026.
See image caption
See copyright

REPETITION DU GRAND SOIR ?

2 juin 2026

LFI, les “révoltes populaires” et la conquête du pouvoir : les dessous troubles de la stratégie Mélenchon

Le soir du 31 mai, alors que le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez recensait déjà 57 policiers blessés et près de 900 interpellations sur l’ensemble du territoire, Clémence Guetté, vice-présidente de l’Assemblée nationale, publiait son premier tweet. Pas pour condamner. Pour mettre en garde contre la “répression violente”. Ce réflexe n’est pas une maladresse. C’est le symptôme d’une architecture politique construite depuis 2017, dont la logique tient en une phrase. Que LFI gagne en 2027 ou que le RN l’emporte, le même carburant produit dans les deux cas un résultat favorable au mouvement : l’exploitation de la violence de rue repeinte aux couleurs d’une révolte politique contre un système injuste voire illégitime.

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page

11 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

LFI , France Insoumise , Mélenchon , révoltes populaires , populisme , PSG , violence , révolution , Bally Bagayoko , Rassemblement National , extreme-gauche , stratégie électorale , quartiers populaires , islamisme , récupération

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.