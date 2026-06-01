FAILLITE DE L'ETAT
1 juin 2026
Et la victoire du PSG révéla encore (l’ampleur de) l’impuissance régalienne dans la France de M. Macron
Émeutes, pillages, incendies, forces de l'ordre prises pour cibles : les célébrations de la victoire du PSG ont une nouvelle fois révélé ce que les chiffres confirment — plus de sept Français sur dix jugent le chaos sécuritaire "hors de contrôle".
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.