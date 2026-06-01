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Un CRS monte la garde lors des célébrations des supporters du PSG après la victoire de leur équipe en finale de la Ligue des champions de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain (PSG) et Arsenal FC, jouée à Budapest, à Paris le 30 mai 2026.
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FAILLITE DE L'ETAT

1 juin 2026

Et la victoire du PSG révéla encore (l’ampleur de) l’impuissance régalienne dans la France de M. Macron

Émeutes, pillages, incendies, forces de l'ordre prises pour cibles : les célébrations de la victoire du PSG ont une nouvelle fois révélé ce que les chiffres confirment — plus de sept Français sur dix jugent le chaos sécuritaire "hors de contrôle".

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MOTS-CLES

Fans du PSG , Insécurité , crimes , Narcotrafics , règlements de compte , fusillades , Laurent Nuñez , Emmanuel Macron , État , impuissance , drogue

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

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