23 février 2026
Lettre ouverte de Sarah Knafo à Monsieur le Premier ministre sur la présidente-directrice du Louvre
Devant la situation ubuesque dans laquelle le plus grand musée au monde. se trouve, la députée européenne et candidate du parti Reconquête à la mairie de Paris, Sarah Knafo, demande dans une lettre ouverte au premier ministre Sébastien Lecornu, de remplacer la présidente-directrice du Louvre.
Sarah Knafo est députée française Reconquête! au Parlement européen et vice-présidente du groupe ENS.
