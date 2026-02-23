CHANGEMENT IMPERATIF

23 février 2026

Lettre ouverte de Sarah Knafo à Monsieur le Premier ministre sur la présidente-directrice du Louvre

Devant la situation ubuesque dans laquelle le plus grand musée au monde. se trouve, la députée européenne et candidate du parti Reconquête à la mairie de Paris, Sarah Knafo, demande dans une lettre ouverte au premier ministre Sébastien Lecornu, de remplacer la présidente-directrice du Louvre.