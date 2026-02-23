POLITIQUE
Sarah Knafo, eurodéputée et vice présidente du parti Reconquête, candidate à la mairie de Paris.
CHANGEMENT IMPERATIF

23 février 2026

Lettre ouverte de Sarah Knafo à Monsieur le Premier ministre sur la présidente-directrice du Louvre

Devant la situation ubuesque dans laquelle le plus grand musée au monde. se trouve, la députée européenne et candidate du parti Reconquête à la mairie de Paris, Sarah Knafo, demande dans une lettre ouverte au premier ministre Sébastien Lecornu, de remplacer la présidente-directrice du Louvre.

Sarah Knafo


Sarah Knafo image
Sarah Knafo

Sarah Knafo est députée française Reconquête! au Parlement européen et vice-présidente du groupe ENS.

