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Une manifestation de soutien aux Cubains qui protestent contre leur gouvernement, devant la Maison Blanche à Washington.
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DICTATURE A BOUT DE SOUFFLE

15 mars 2026

Ce bain de sang que le régime castriste risque d'infliger aux Cubains face à la révolte

Dans un contexte de pénuries et de crise énergétique, les manifestations se multiplient à Cuba et ciblent désormais directement les symboles du pouvoir. L’attaque du siège local du Parti communiste à Morón illustre l’exaspération d’une partie de la population.

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MOTS-CLES

Raul Castro , Cuba , Fidel Castro , régime communiste , Guerre froide , Electricité , manifestations , parti communiste , révolte , révolution , La Havane , Moron , Cubains , exil , Donald Trump , Marco Rubio , Jacobo Machover , États-Unis , chute du régime

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacobo Machover
Ecrivain

Jacobo Machover est un écrivain cubain exilé en France. Il a publié en 2019 aux éditions Buchet Castel Mon oncle David. D'Auschwitz à Cuba, une famille dans les tourments de l'Histoire. Il est également l'auteur de : La face cachée du Che (Armand Colin), Castro est mort ! Cuba libre !? (Éditions François Bourin) et Cuba de Batista à Castro - Une contre histoire (éditions Buchet - Chastel).

 

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