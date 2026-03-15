DICTATURE A BOUT DE SOUFFLE
15 mars 2026
Ce bain de sang que le régime castriste risque d'infliger aux Cubains face à la révolte
Dans un contexte de pénuries et de crise énergétique, les manifestations se multiplient à Cuba et ciblent désormais directement les symboles du pouvoir. L’attaque du siège local du Parti communiste à Morón illustre l’exaspération d’une partie de la population.
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Jacobo Machover est un écrivain cubain exilé en France. Il a publié en 2019 aux éditions Buchet Castel Mon oncle David. D'Auschwitz à Cuba, une famille dans les tourments de l'Histoire. Il est également l'auteur de : La face cachée du Che (Armand Colin), Castro est mort ! Cuba libre !? (Éditions François Bourin) et Cuba de Batista à Castro - Une contre histoire (éditions Buchet - Chastel).
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Jacobo Machover est un écrivain cubain exilé en France. Il a publié en 2019 aux éditions Buchet Castel Mon oncle David. D'Auschwitz à Cuba, une famille dans les tourments de l'Histoire. Il est également l'auteur de : La face cachée du Che (Armand Colin), Castro est mort ! Cuba libre !? (Éditions François Bourin) et Cuba de Batista à Castro - Une contre histoire (éditions Buchet - Chastel).