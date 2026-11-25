Vous ouvrez votre compte-rendu d’imagerie cérébrale et y découvrez le terme « lésion ». C’est un mot qui peut susciter de l’inquiétude lorsque l’on attend de s’entretenir avec son médecin.

Dans un compte-rendu, ce terme désigne une zone, située dans le cerveau ou à proximité, qui présente un aspect anormal sur l’imagerie. Il peut s’agir de n’importe quoi : d’une zone de tissu endommagée par un accident vasculaire cérébral (AVC) à une poche de liquide présente depuis des années.

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