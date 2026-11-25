IRM
25 novembre 2026
Lésions cérébrales : quelles en sont les causes et quand un suivi est-il nécessaire ?
La découverte d'une « lésion cérébrale » sur un compte-rendu d'IRM peut susciter de vives inquiétudes. Pourtant, ce terme recouvre des réalités très différentes : séquelles d'un AVC, inflammation, tumeur bénigne, kyste ou anomalie sans conséquence.
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Vous ouvrez votre compte-rendu d’imagerie cérébrale et y découvrez le terme « lésion ». C’est un mot qui peut susciter de l’inquiétude lorsque l’on attend de s’entretenir avec son médecin.
Dans un compte-rendu, ce terme désigne une zone, située dans le cerveau ou à proximité, qui présente un aspect anormal sur l’imagerie. Il peut s’agir de n’importe quoi : d’une zone de tissu endommagée par un accident vasculaire cérébral (AVC) à une poche de liquide présente depuis des années.
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Gavin Giovannoni est professeur de neurologie, au Centre de neurosciences, chirurgie et traumatologie au coeur de la Queen Mary University of London.
Mohammad Wafa est neurologue clinicien et chercheur au sein du Blizard Institute, de la Queen Mary University of London.
Gavin Giovannoni est professeur de neurologie, au Centre de neurosciences, chirurgie et traumatologie au coeur de la Queen Mary University of London.
Mohammad Wafa est neurologue clinicien et chercheur au sein du Blizard Institute, de la Queen Mary University of London.