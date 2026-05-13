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Une personne se fait tatouer lors de la 9e édition du Mondial du Tatouage à la Grande Halle de la Villette à Paris, le 15 février 2019.
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A SAVOIR

13 mai 2026

Les tatouages sont-ils dangereux pour la santé ? Voilà ce que les experts en savent actuellement

Une étude sur des souris tatouées a relancé les interrogations sur un éventuel effet des tatouages sur la réponse aux vaccins.

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MOTS-CLES

tatouages , vaccins , vaccination , Santé , étude , encres , cellules immunitaires

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicolas Kluger

Nicolas Kluger est médecin dermatologue français. Expatrié en Finlande, professeur assistant, avec une expertise sur les complications associées aux tatouages depuis 20 ans, il dirige une consultation et téléconsultation dédiée aux complications sur tatouage à l’hôpital Bichat Claude-Bernard à Paris depuis 2017.

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