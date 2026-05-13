A SAVOIR
13 mai 2026
Les tatouages sont-ils dangereux pour la santé ? Voilà ce que les experts en savent actuellement
Une étude sur des souris tatouées a relancé les interrogations sur un éventuel effet des tatouages sur la réponse aux vaccins.
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THEMATIQUESSanté
Nicolas Kluger est médecin dermatologue français. Expatrié en Finlande, professeur assistant, avec une expertise sur les complications associées aux tatouages depuis 20 ans, il dirige une consultation et téléconsultation dédiée aux complications sur tatouage à l’hôpital Bichat Claude-Bernard à Paris depuis 2017.
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Nicolas Kluger est médecin dermatologue français. Expatrié en Finlande, professeur assistant, avec une expertise sur les complications associées aux tatouages depuis 20 ans, il dirige une consultation et téléconsultation dédiée aux complications sur tatouage à l’hôpital Bichat Claude-Bernard à Paris depuis 2017.