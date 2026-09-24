PRISE DE DISTANCE
24 septembre 2026
Les subtils messages politiques de Léon XIV dans le déroulé de son voyage en France
Alors que Léon XIV privilégie une visite strictement apostolique en France, le choix d'Emmanuel Macron de ne pas assister aux messes pontificales met en lumière les tiraillements entre Paris et le Vatican. Le refus pontifical de s’astreindre à l’ensemble des protocoles envisagés par le chef de l’État marque une prise de distance vis-à-vis de l'Élysée sur fond de réformes sociétales.
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THEMATIQUESReligion
Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de Conflits et directeur du master « Géopolitique, sécurité et défense ».
Philippe Oswald est ancien directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Famille Chrétienne.
Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.
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Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de Conflits et directeur du master « Géopolitique, sécurité et défense ».
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Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.