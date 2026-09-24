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Un panneau d'affichage souhaitant la bienvenue au pape Léon XIV en amont de sa visite à Metz — dans le cadre d'un déplacement officiel au cours duquel le souverain pontife présidera une messe à la cathédrale Saint-Étienne le 28 septembre — est visible à Metz, le 22 septembre 2026.
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PRISE DE DISTANCE

24 septembre 2026

Les subtils messages politiques de Léon XIV dans le déroulé de son voyage en France

Alors que Léon XIV privilégie une visite strictement apostolique en France, le choix d'Emmanuel Macron de ne pas assister aux messes pontificales met en lumière les tiraillements entre Paris et le Vatican. Le refus pontifical de s’astreindre à l’ensemble des protocoles envisagés par le chef de l’État marque une prise de distance vis-à-vis de l'Élysée sur fond de réformes sociétales.

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MOTS-CLES

Léon XIV , pape , visite , France , Politique , Emmanuel Macron , religion

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de Conflits et directeur du master « Géopolitique, sécurité et défense ».

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Philippe Oswald

Philippe Oswald est ancien directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Famille Chrétienne.

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Bernard Bourdin

Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.

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