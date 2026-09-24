PRISE DE DISTANCE

Les subtils messages politiques de Léon XIV dans le déroulé de son voyage en France

Alors que Léon XIV privilégie une visite strictement apostolique en France, le choix d'Emmanuel Macron de ne pas assister aux messes pontificales met en lumière les tiraillements entre Paris et le Vatican. Le refus pontifical de s’astreindre à l’ensemble des protocoles envisagés par le chef de l’État marque une prise de distance vis-à-vis de l'Élysée sur fond de réformes sociétales.