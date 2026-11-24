Les baies d'açaï, mixées dans un petit-déjeuner sain, constituent un ajout récent et vibrant à de nombreux menus, mais ce fruit riche en antioxydants est depuis longtemps un aliment de base dans son Brésil natal. L'açaï pousse naturellement dans les forêts inondables de l'Amazonie, sur de fins palmiers pouvant atteindre près de 30 mètres de hauteur.

Cette baie est devenue une star auprès des adeptes de smoothies à travers le monde, et la production d'açaï a été multipliée par plus de dix depuis la fin des années 1980. Les exportations vers les États-Unis ont atteint des sommets records ces dernières années ; l'Australie et les Pays-Bas figurent également parmi les plus gros consommateurs.

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