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Les scientifiques ont trouvé un moyen plus sûr de chasser le virus de la prochaine pandémie
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RECHERCHE MEDICALE

3 mai 2026

Les scientifiques ont trouvé un moyen plus sûr de chasser le virus de la prochaine pandémie

Des chercheurs ont mis au point une méthode innovante pour évaluer le potentiel pandémique de virus animaux sans risque d’infection en laboratoire, en testant leur capacité à se lier à des cellules humaines grâce à des « virus pseudotypés ».

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MOTS-CLES

science , découverte , virus , pandémie , recherche , recherche médicale , chauve-souris , coronavirus , SARS-CoV-2 , Covid-19 , vaccin , vaccination

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Ed Hutchinson

Ed Hutchinson est professeur, Centre MRC-Université de Glasgow pour la recherche sur les virus, Université de Glasgow.

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