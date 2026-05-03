RECHERCHE MEDICALE
3 mai 2026
Les scientifiques ont trouvé un moyen plus sûr de chasser le virus de la prochaine pandémie
Des chercheurs ont mis au point une méthode innovante pour évaluer le potentiel pandémique de virus animaux sans risque d’infection en laboratoire, en testant leur capacité à se lier à des cellules humaines grâce à des « virus pseudotypés ».
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A PROPOS DES AUTEURS
Ed Hutchinson est professeur, Centre MRC-Université de Glasgow pour la recherche sur les virus, Université de Glasgow.
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A PROPOS DES AUTEURS
Ed Hutchinson est professeur, Centre MRC-Université de Glasgow pour la recherche sur les virus, Université de Glasgow.