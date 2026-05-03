RECHERCHE MEDICALE

3 mai 2026

Les scientifiques ont trouvé un moyen plus sûr de chasser le virus de la prochaine pandémie

Des chercheurs ont mis au point une méthode innovante pour évaluer le potentiel pandémique de virus animaux sans risque d’infection en laboratoire, en testant leur capacité à se lier à des cellules humaines grâce à des « virus pseudotypés ».