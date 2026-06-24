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Les os sont des tissus vivants et dynamiques qui réagissent à l'activité physique, aux hormones et aux besoins changeants de l'organisme.
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TISSU VIVANT

24 juin 2026

Les os communiquent avec le reste du corps pour assurer une bonne santé générale : voici ce qui se cache derrière votre squelette

Chaque année, les médecins traitent plus de 6 millions de fractures osseuses aux États-Unis. Et s'il ne faut que quelques secondes pour qu'un os se brise, les processus qui maintiennent la solidité de vos os et permettent leur guérison sont à l'œuvre en permanence tout au long de votre vie.

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MOTS-CLES

Santé , OS , corps , muscles , fractures

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Priya Bhardwaj

Priya Bhardwaj, PhD, est chercheuse principale à la faculté de médecine de l'université Washington à Saint-Louis ; elle y étudie la manière dont le squelette agit comme un régulateur dynamique du métabolisme de l'organisme entier.

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