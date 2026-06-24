TISSU VIVANT

24 juin 2026

Les os communiquent avec le reste du corps pour assurer une bonne santé générale : voici ce qui se cache derrière votre squelette

Chaque année, les médecins traitent plus de 6 millions de fractures osseuses aux États-Unis. Et s'il ne faut que quelques secondes pour qu'un os se brise, les processus qui maintiennent la solidité de vos os et permettent leur guérison sont à l'œuvre en permanence tout au long de votre vie.