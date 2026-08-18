ATLANTICO BUSINESS
18 août 2026
Les milliardaires de la Tech pires que les Carnegie et autre Rockefeller du XIXe siècle ? Quand le Financial Times se prend les pieds dans le tapis
Les milliardaires de la Tech ont-ils pris le pouvoir à Washington ? Si leur proximité avec l’administration Trump et leur influence sur les politiques publiques nourrissent les comparaisons avec les magnats du « Gilded Age », Julien Pillot invite à nuancer le parallèle. Concentration économique, poids croissant des géants technologiques et porosité avec le politique sont bien réels, mais les contre-pouvoirs démocratiques subsistent. Pour l’économiste, la réponse ne passe pas par une remise en cause du capitalisme, mais par trois leviers : antitrust, pluralisme technologique et réforme du financement politique.
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MOTS-CLESDario Amodei , Sam Altman , Donald Trump , Maison-Blanche , pouvoir , Financial Times , OpenAI , Elon Musk , Anthropic , géants de la Tech , Silicon Valley , George Soros , influence politique , Politique , nouvelles technologies , Intelligence Artificielle , Rockefeller , âge d'or , industrie , entrepreneurs , États-Unis
THEMATIQUESEconomie
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
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Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau