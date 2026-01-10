POLITIQUE
"La République des juges contre la nation. Et comment en sortir" Bertrand Saint-Germain

INSTITUTIONS

10 janvier 2026

Les magistrats de l’Ancien régime promouvaient les valeurs aristocratiques, ceux d’aujourd’hui les valeurs d’une upper class mondialisée

La magistrature française ne serait plus seulement un corps judiciaire, mais un acteur politique à part entière. À travers l’analyse de décisions emblématiques et de trajectoires institutionnelles, ces pages interrogent l’émergence d’une « République des juges » en rupture avec la souveraineté populaire.

Bertrand Saint-Germain

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir  (2026).