"La République des juges contre la nation. Et comment en sortir" Bertrand Saint-Germain
INSTITUTIONS
10 janvier 2026
Les magistrats de l’Ancien régime promouvaient les valeurs aristocratiques, ceux d’aujourd’hui les valeurs d’une upper class mondialisée
La magistrature française ne serait plus seulement un corps judiciaire, mais un acteur politique à part entière. À travers l’analyse de décisions emblématiques et de trajectoires institutionnelles, ces pages interrogent l’émergence d’une « République des juges » en rupture avec la souveraineté populaire.
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).
