INSTITUTIONS

10 janvier 2026

Les magistrats de l’Ancien régime promouvaient les valeurs aristocratiques, ceux d’aujourd’hui les valeurs d’une upper class mondialisée

La magistrature française ne serait plus seulement un corps judiciaire, mais un acteur politique à part entière. À travers l’analyse de décisions emblématiques et de trajectoires institutionnelles, ces pages interrogent l’émergence d’une « République des juges » en rupture avec la souveraineté populaire.