ET PENDANT CE TEMPS-LA
24 février 2026
Les jeunes Européens sont de plus en plus attirés par les mouvements de droite nationale ou d’extrême droite et ça n’a rien à voir avec une nostalgie du nazisme
Alors que plusieurs travaux récents soulignent l’attrait exercé par les mouvements d’extrême droite sur une partie de la jeunesse européenne, un point central ressort clairement : une volonté de retrouver du sens qui va beaucoup plus loin qu'une simple radicalisation politique passagère.
Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)
Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).
