Un manifestant brandit un drapeau français sur lequel on peut lire « Justice pour Quentin » lors d'un rassemblement à Paris, le 15 février 2026.
24 février 2026

Les jeunes Européens sont de plus en plus attirés par les mouvements de droite nationale ou d’extrême droite et ça n’a rien à voir avec une nostalgie du nazisme

Alors que plusieurs travaux récents soulignent l’attrait exercé par les mouvements d’extrême droite sur une partie de la jeunesse européenne, un point central ressort clairement : une volonté de retrouver du sens qui va beaucoup plus loin qu'une simple radicalisation politique passagère.

10 min de lecture

MOTS-CLES

extrême droite , mouvements de jeunesse , europe , quête de sens , engagement , société individualiste , enracinement

THEMATIQUES

Politique
Jean-Yves Camus

Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)

Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).

 

