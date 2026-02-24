Les jeunes Européens sont de plus en plus attirés par les mouvements de droite nationale ou d’extrême droite et ça n’a rien à voir avec une nostalgie du nazisme

Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)

Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).