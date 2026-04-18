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Des ordinateurs portables, du matériel informatique et des écrans exposés dans un magasin Best Buy de Miami, en Floride.
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ALERTE NOUVELLES TAXES

18 avril 2026

Les industries culturelles veulent imposer une nouvelle redevance sur les téléphones, tablettes et ordinateurs pour financer… leurs rentes

Jusqu’où ira l’extension de la redevance pour copie privée ? En visant désormais ordinateurs, smartphones et produits reconditionnés, les industries culturelles cherchent à capter toujours davantage de revenus, au risque d’accentuer le décalage entre un dispositif hérité de l’ère des supports physiques et des usages numériques désormais dominés par le streaming.

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MOTS-CLES

économie , taxe , ordinateurs , redevance , culture , télévision , tablette , copie privée , rentes , impôts , musique , œuvres , industrie musicale

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Marc Rees

Marc Rees est journaliste au sein de la rédaction de L'Informé. Il est spécialisé en droit des nouvelles technologies et des communications électroniques.

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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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