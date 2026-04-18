ALERTE NOUVELLES TAXES
18 avril 2026
Les industries culturelles veulent imposer une nouvelle redevance sur les téléphones, tablettes et ordinateurs pour financer… leurs rentes
Jusqu’où ira l’extension de la redevance pour copie privée ? En visant désormais ordinateurs, smartphones et produits reconditionnés, les industries culturelles cherchent à capter toujours davantage de revenus, au risque d’accentuer le décalage entre un dispositif hérité de l’ère des supports physiques et des usages numériques désormais dominés par le streaming.
13 min de lecture
Marc Rees est journaliste au sein de la rédaction de L'Informé. Il est spécialisé en droit des nouvelles technologies et des communications électroniques.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.