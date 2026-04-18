ALERTE NOUVELLES TAXES

18 avril 2026

Les industries culturelles veulent imposer une nouvelle redevance sur les téléphones, tablettes et ordinateurs pour financer… leurs rentes

Jusqu’où ira l’extension de la redevance pour copie privée ? En visant désormais ordinateurs, smartphones et produits reconditionnés, les industries culturelles cherchent à capter toujours davantage de revenus, au risque d’accentuer le décalage entre un dispositif hérité de l’ère des supports physiques et des usages numériques désormais dominés par le streaming.