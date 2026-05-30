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Dans plusieurs pays européens, l’accumulation des cas de détransition et des données cliniques a conduit les autorités sanitaires à commander des évaluations indépendantes.
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JEUNES DESEMPARES

30 mai 2026

Transition de genre : pendant que l’Europe fait marche arrière, voilà comment la France laisse sa Haute autorité de santé s’enliser dans l’idéologie

Alors que plusieurs pays européens ont revu en profondeur leurs protocoles de prise en charge des mineurs se déclarant transgenres, à la lumière de nouvelles évaluations scientifiques et de la multiplication des cas de détransition, la France peine à faire émerger un débat apaisé sur le sujet.

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MOTS-CLES

transition de genre , Adolescents , jeunes , genre , identité , opération , santé , Chirurgie , santé mentale , soutien psychologique , études , Haute Autorité de santé , idéologie

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Christian Flavigny

Christian Flavigny est pédopsychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à l’Institut Thomas More et auteur de La querelle du genre, PUF 2012 (récit détaillé de la genèse de la notion de “genre”) ; Aider les enfants transgenres – contre l’américanisation des soins aux enfants, Téqui, 2021 ; Comprendre le phénomène transgenre – la solution par la culture française, Ellipses, 2023