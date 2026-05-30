JEUNES DESEMPARES

30 mai 2026

Transition de genre : pendant que l’Europe fait marche arrière, voilà comment la France laisse sa Haute autorité de santé s’enliser dans l’idéologie

Alors que plusieurs pays européens ont revu en profondeur leurs protocoles de prise en charge des mineurs se déclarant transgenres, à la lumière de nouvelles évaluations scientifiques et de la multiplication des cas de détransition, la France peine à faire émerger un débat apaisé sur le sujet.