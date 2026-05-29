POINT DE VUE

29 mai 2026

Débordements à La Baule et ailleurs : ces mécanismes par lesquels la France perd la bataille de l’espace public

Derrière les images de la rixe de La Baule et les insultes antisémites de Deauville, il serait commode de ne voir que deux faits divers estivaux. Ce serait passer à côté de l'essentiel. Ce que le week-end de Pentecôte a mis en lumière, c'est la fin d'un tabou géographique : la violence des quartiers ne reste plus dans les quartiers. Elle prend le train, elle débarque sur les plages, elle s'installe dans les espaces que la France tranquille croyait préservés.