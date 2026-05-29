POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photographie aérienne montre la plage de La Baule-Escoublac, dans l'ouest de la France, le 1er octobre 2025. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

POINT DE VUE

29 mai 2026

Débordements à La Baule et ailleurs : ces mécanismes par lesquels la France perd la bataille de l’espace public

Derrière les images de la rixe de La Baule et les insultes antisémites de Deauville, il serait commode de ne voir que deux faits divers estivaux. Ce serait passer à côté de l'essentiel. Ce que le week-end de Pentecôte a mis en lumière, c'est la fin d'un tabou géographique : la violence des quartiers ne reste plus dans les quartiers. Elle prend le train, elle débarque sur les plages, elle s'installe dans les espaces que la France tranquille croyait préservés.

Photo of Michel Auboin
Photo of Christophe Boutin
Michel Auboin Go to Michel Auboin page et Christophe Boutin Go to Christophe Boutin page

13 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

la France , société , La Baule , civisme , délinquance , république

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Auboin image
Michel Auboin

Michel Aubouin est ancien préfet et ancien directeur de l’intégration. Il a notamment publié "Quarante ans dans les cités", aux éditions Presses de la cité. 

Christophe Boutin image
Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

Populaires

1Assaut sur l’espace public : ce double défi qui se joue derrière le syndrome La Baule-Deauville
2Une étude italienne montre que les séniors sont responsables à 80% de leur état de santé (pour la partie des maladies évitables)
3Choc énergétique : pourquoi la demande de carburant s'effondre encore plus que lors des crises précédentes
4Quand le « racisme blanc » l’emporte sur le meurtre de Noirs
5D’un milliardaire à l’autre : Bolloré (fils) en électeur de gauche, Pigasse en businessman trumpiste
6Au Conseil d'État, TF1 lâche le CNC face à Netflix : la défection que personne n'a voulu voir
7La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi (et l’Europe un passager clandestin bénéficiant indûment du travail des Américains…) ?