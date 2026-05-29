POINT DE VUE
29 mai 2026
Débordements à La Baule et ailleurs : ces mécanismes par lesquels la France perd la bataille de l’espace public
Derrière les images de la rixe de La Baule et les insultes antisémites de Deauville, il serait commode de ne voir que deux faits divers estivaux. Ce serait passer à côté de l'essentiel. Ce que le week-end de Pentecôte a mis en lumière, c'est la fin d'un tabou géographique : la violence des quartiers ne reste plus dans les quartiers. Elle prend le train, elle débarque sur les plages, elle s'installe dans les espaces que la France tranquille croyait préservés.
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THEMATIQUESSociété
Michel Aubouin est ancien préfet et ancien directeur de l’intégration. Il a notamment publié "Quarante ans dans les cités", aux éditions Presses de la cité.
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.
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Michel Aubouin est ancien préfet et ancien directeur de l’intégration. Il a notamment publié "Quarante ans dans les cités", aux éditions Presses de la cité.
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.