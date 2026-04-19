INQUIETUDE DES BANQUES CENTRALES

19 avril 2026

Les grands déséquilibres économiques mondiaux se creusent à nouveau après des années à se réduire

Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle crise économique mondiale ? En effet, selon les derniers rapports des banques centrales, les déséquilibres de la balance courante mondiale s'élargissent à nouveau – fait inédit depuis des années. L'histoire montre que ces déséquilibres croissants peuvent causer des dislocations sectorielles, et qu’ils surviennent souvent avant des crises financières ou des inversions brutales des flux de capitaux. Un constat que l’actuelle crise au Proche-Orient pourrait accélérer de façon inattendue.