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Des traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, le 13 avril 2026.
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INQUIETUDE DES BANQUES CENTRALES

19 avril 2026

Les grands déséquilibres économiques mondiaux se creusent à nouveau après des années à se réduire

Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle crise économique mondiale ? En effet, selon les derniers rapports des banques centrales, les déséquilibres de la balance courante mondiale s'élargissent à nouveau – fait inédit depuis des années. L'histoire montre que ces déséquilibres croissants peuvent causer des dislocations sectorielles, et qu’ils surviennent souvent avant des crises financières ou des inversions brutales des flux de capitaux. Un constat que l’actuelle crise au Proche-Orient pourrait accélérer de façon inattendue. 

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MOTS-CLES

crise économique , crise financière , banques centrales , déséquilibres , commerce , croissance , dollar , Euro , Fed , BCE , FMI , Capital , mondialisation , Guerre en Iran , Proche-Orient , récession

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

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