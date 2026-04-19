INQUIETUDE DES BANQUES CENTRALES
19 avril 2026
Les grands déséquilibres économiques mondiaux se creusent à nouveau après des années à se réduire
Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle crise économique mondiale ? En effet, selon les derniers rapports des banques centrales, les déséquilibres de la balance courante mondiale s'élargissent à nouveau – fait inédit depuis des années. L'histoire montre que ces déséquilibres croissants peuvent causer des dislocations sectorielles, et qu’ils surviennent souvent avant des crises financières ou des inversions brutales des flux de capitaux. Un constat que l’actuelle crise au Proche-Orient pourrait accélérer de façon inattendue.
6 min de lecture
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
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