INNE OU ACQUIS ?
10 octobre 2026
Les femmes sont plus intelligentes sur le plan émotionnel que les hommes : ce que montre une vaste étude
Les femmes sont-elles réellement plus intelligentes émotionnellement que les hommes ? Une vaste étude menée auprès de plus de 600 000 personnes confirme un avantage féminin, mais suggère qu'il serait davantage lié à l'éducation et à l'apprentissage qu'à des différences innées.
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THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Directeur du Centre pour le leadership dans le monde du travail de demain à l’Université de Zurich, en Suisse.
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