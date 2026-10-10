INNE OU ACQUIS ?

Les femmes sont plus intelligentes sur le plan émotionnel que les hommes : ce que montre une vaste étude

Les femmes sont-elles réellement plus intelligentes émotionnellement que les hommes ? Une vaste étude menée auprès de plus de 600 000 personnes confirme un avantage féminin, mais suggère qu'il serait davantage lié à l'éducation et à l'apprentissage qu'à des différences innées.