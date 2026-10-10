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Une femme enlaçant une personne âgée. (Image d'illustration)
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10 octobre 2026

Les femmes sont plus intelligentes sur le plan émotionnel que les hommes : ce que montre une vaste étude

Les femmes sont-elles réellement plus intelligentes émotionnellement que les hommes ? Une vaste étude menée auprès de plus de 600 000 personnes confirme un avantage féminin, mais suggère qu'il serait davantage lié à l'éducation et à l'apprentissage qu'à des différences innées.

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MOTS-CLES

psychologie , Femmes , émotions , intelligence émotionnelle , genre

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Jochen Menges

Directeur du Centre pour le leadership dans le monde du travail de demain à l’Université de Zurich, en Suisse.

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