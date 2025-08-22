Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Santéil y a 2 heures
Le Dr Christian Hinrichs, chercheur à l'Institut national du cancer en immunothérapie pour les cancers HPV+, montre à un patient, survivant d'un cancer métastatique, la différence entre son scanner montrant des tumeurs cancéreuses et un scanner après traitement. (Image d'illustration)
Cancer et politique

Les cancers politiques existent mais ce ne sont certainement pas ceux que dénoncent les écologistes

Certains militants écologistes affirment que « le cancer est politique », imputant la hausse des cas à des choix électoraux ou environnementaux. Une rhétorique jugée fallacieuse par le Dr Jérôme Barriere, oncologue, qui dénonce une culpabilisation des malades et une désinformation fondée sur l’amalgame pesticides = cancers. La réalité scientifique souligne que près de 40 % des cancers sont liés à des facteurs modifiables connus – tabac, alcool, surpoids, comportements alimentaires – tandis que des politiques publiques ciblées, comme l’extension des espaces sans tabac ou la vaccination HPV, offrent des résultats tangibles.

avec Jérôme Barriere
author imageJérôme Barriere

Le Dr Jérôme Barrière est oncologue à Cagnes-sur-Mer. 

