Cancer et politique

Les cancers politiques existent mais ce ne sont certainement pas ceux que dénoncent les écologistes

Certains militants écologistes affirment que « le cancer est politique », imputant la hausse des cas à des choix électoraux ou environnementaux. Une rhétorique jugée fallacieuse par le Dr Jérôme Barriere, oncologue, qui dénonce une culpabilisation des malades et une désinformation fondée sur l’amalgame pesticides = cancers. La réalité scientifique souligne que près de 40 % des cancers sont liés à des facteurs modifiables connus – tabac, alcool, surpoids, comportements alimentaires – tandis que des politiques publiques ciblées, comme l’extension des espaces sans tabac ou la vaccination HPV, offrent des résultats tangibles.